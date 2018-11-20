Роскомнадзор потребовал заблокировать доступ к пиратским копиям фильма «Репродукция»

Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к нелегальным копиям зарубежного фильма «Репродукция», который вышел в российский прокат в октябре 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 20 ноября.

Отмечается, что фильм был найден на 165 интернет-страницах. После уведомления ведомства 140 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, также ожидается удаление еще с 17 страниц.

Остальные восемь страниц, которые не выполнили требования Роскомнадзора, будут заблокированы операторами связи.

24 сентября сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал все крупнейшие пиратские киносайты. По словам главы ведомства Александра Жарова, всего было заблокировано 6 тыс. пиратских ресурсов, еще 11 тыс. добровольно удалили нелегальный контент.