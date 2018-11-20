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В Петербурге снимут документальный фильм о детях Николая II

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Фото: ТАСС
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В Санкт-Петербурге снимут документальный фильм о судьбе детей последнего российского императора Николая II. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии документальных фильмов «Лендок».

«Документальный фильм под рабочим названием «Пустые страницы» снимет режиссер Мария Поприцак по собственному сценарию. Картина повествует о жизни великих княжон и цесаревича через призму исторических документов, дневников и личных писем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что производство картины планируют начать зимой. Фильм будет представлен в конце 2019 года.

Мария Поприцак — молодой режиссер, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. В числе ее работ — фильм о молодом поколении «Я здесь» 2013 года и документальная картина «Девочки» 2015 года.

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