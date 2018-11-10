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Рубашку с кровью убитого императора Александра II возвратили России

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Реликвии российской императорской семьи, захваченные ранее одной из религиозных организаций Ниццы, возвращены России.

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Среди них рубашка царя Александра II, в которой он был в последние часы своей жизни перед покушением 13 марта 1881 года. Помимо рубашки России возвращены три платка с вензелем императора, жилет и мундир государя, а также его прижизненный портрет.

Церемония передачи состоялась на собрании общественной ассоциации «Франко-русский альянс» в Париже, передает ТАСС. Реликвии принял от имени России посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Рубашку Александра II привезла во Францию после его смерти супруга, княгиня Екатерина Юрьевская (в девичестве Долгорукая). После ее смерти реликвии были переданы на хранение в Свято-Николаевский собор Ниццы.

После революции в России собором завладела ассоциация Ниццы ACOR. Несколько лет назад после длительной тяжбы российская сторона подтвердила право собственности на Свято-Николаевский собор. Однако ACOR присвоила находящиеся там реликвии себе.

Нападение на Александра II было осуществлено членами организации «Народная воля» в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала с помощью самодельных метательных снарядов. Народовольцы надеялись, что убийство царя вызовет революцию и приведет к социальным преобразованиям.

6 ноября житель города Ревда Свердловской области передал в Ново-Тихвинский женский монастырь часы, которые могли принадлежать Евгению Боткину — врачу семьи императора Николая II. По словам мужчины, реликвия хранилась в его семье много лет.

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