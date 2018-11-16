В Госдуме предложили запретить попкорн во время сеансов в кинотеатрах

В Государственной думе предложили запретить есть попкорн во время сеансов в кинотеатрах. С такой инициативой выступил член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

По словам депутата, он намерен поднять обсуждение этой темы в ближайшее время, напомнив, что в советских кинотеатрах не было возможности покупать закуски. При этом политик признал, что бороться с данной проблемой будет трудно, так как «это бизнес».

«Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с такими бадьями — ведро пятилитровое попкорна — заходят и начинают там хрустеть, кидать это всё», — приводит слова Свищева Агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что, согласно результатам исследований, человек не контролирует объемы съеденного во время просмотра. Кроме того, это стимулирует его употреблять больше вредных продуктов.

15 ноября Свищев предложил запретить продажу газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара в образовательных учреждениях. По словам парламентария, такие меры станут профилактикой заболеваний и помогут укрепить здоровье нации.