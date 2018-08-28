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Десятки тысяч литров попкорна спустили в Балтийское море в ходе учений Balex Delta

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Marina Horvat
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Природоохранные учения по защите Балтийского моря и его побережья начались на юге Швеции во вторник, 28 августа.

Анонсировала проведение экоучений Balex Delta шведская береговая охрана, их цель — отработка действий спасательных служб государств Балтики по ликвидации экологических катастроф. В рамках отработки действий по ликвидации возможного разлива нефтепродуктов в море спустили 40 тыс. л попкорна.

«Вместе мы можем повысить нашу способность быть готовыми, если произойдет авария», — приводятся на сайте ведомства слова гендиректора береговой охраны Терезы Маттсон.

В учениях задействовали 550 человек из 32 государств, Россия представлена на них на уровне наблюдателей.

Balex Delta проходят ежегодно с 1989 года в рамках регионального сотрудничества, в следующем году они пройдут в Дании.

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