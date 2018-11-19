Продолжение фильма «Фантастические твари» лидирует по кассовым сборам

Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» собрал в России и СНГ 828 млн рублей за уикенд 15–18 ноября и возглавил кинопрокат. Такие предварительные данные приводит kinobusiness.com.

Картина по сценарию Джоан Роулинг рассказывает о противостоянии исследователя волшебных существ Ньюта Саламандера и злого волшебника Грин-де-Вальда, сообщает ТАСС.

На втором месте по сборам и за уикенд и с начала проката — фильм «Богемская рапсодия», посвященный британской рок-группе Queen и ее лидеру, Фредди Меркьюри. Третье место занял мультфильм «Смолфут».

18 ноября сообщалось, что в новых «Пиратах Карибского моря» Джонни Деппа хотят заменить женщиной.