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В новых «Пиратах Карибского моря» Джонни Деппа хотят заменить женщиной

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Фото: Невафильм
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Компания Disney, планирующая перезапуск своей саги «Пираты Карибского моря», может заменить Джонни Деппа и его героя капитана Джека Воробья на женщину-пирата.

По данным портала HN, в новом фильме сюжет будет сосредоточен вокруг рыжеволосой пиратки Рэдд, образ которой используется на аттракционах «Пираты Карибского моря» в Диснейленде.

Среди вероятных кандидаток на главную роль издание называет Дейзи Ридли, сыгравшую в последнем эпизоде «Звездных войн» и прошедшую обучение фехтованию.

При этом отмечается, что сценарий еще не завершен. Работу над ним ведут Пол Верник и Ретт Риз — сценаристы «Дэдпула».

27 октября стало известно, что Джонни Депп не будет сниматься в новом фильме про пиратов Карибского моря, так как последние картины с голливудским актером не оправдали ожидаемых сборов в прокате. Кроме того, создателей не устроил возраст Деппа, которому уже исполнилось 55 лет.

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