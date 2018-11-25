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Пользователи сообщили о сбое в работе видеохостинга YouTube

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе онлайн-видеохостинга YouTube в воскресенье, 25 ноября. Такие данные предоставил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов.

Сообщения о проблемах в работе начали поступать около 22:00 мск. Около 66% пользователей сообщили о проблемах с трансляцией видео, 23% заявили, что сайт работает некорректно, а 9% пожаловались на то, что не могут войти в свой аккаунт, пишет ТАСС.

Отмечается, что сбой коснулся пользователей в России, Украине, Казахстане, США, Великобритании, Франции и Бразилии.

Предыдущий сбой в работе сервиса наблюдался 17 октября. Проблемы наблюдались в России, США, Испании, Италии, Великобритании, Японии, Германии.

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