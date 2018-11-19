Ивлееву и Дудя наградили премией за вклад в развитие веб-индустрии

Церемония вручения первой российской премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter, состоялась в Москве 18 ноября. Об этом информируют организаторы мероприятия.

Так, онлайн-персоной года была признана блогер и ведущая телепрограммы «Орел и решка. Перезагрузка» Анастасия Ивлеева. Специальный приз за вклад в развитие индустрии получил видеоблогер Юрий Дудь, ведущий авторского шоу «вДудь» на своем канале в YouTube.

«Лично ни Ивлеева, ни Дудь на церемонии не присутствовали», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», победителем в номинации «Лучший веб-сериал» стал проект «Бар «На грудь» режиссера Ирины Вилковой, а лучшим онлайн-шоу признана «Лига плохих шуток».

В апреле Дудь признался, что доход с его авторского шоу на YouTube не превышает 5 млн рублей в месяц.