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На Бузову подали заявление в полицию

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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На телеведущую и певицу Ольгу Бузову подали заявление в полицию, рассказала адвокат Анна Бутырина, которая является заявителем и представляет интересы пяти человек. 

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Причиной обращения к стражам порядка стала скандальная история с гивами Бузовой. На своей странице в соцсети Instagram девушка устроила розыгрыш автомобиля марки Mercedes. Спонсорами конкурса стали блогеры: согласно правилам, они должны были заплатить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей за участие, а взамен получить порядка 100 тыс. «живых» подписчиков.

«Данные условия ею не были выполнены. Пострадавшие остались без денежных средств и без подписчиков. Также она разыграла автомобиль достаточно странным образом», — приводит слова Бутыриной телеканал РЕН ТВ

Она добавила, что по данному факту были поданы заявления о возбуждении уголовного дела. 

По словам самих пострадавших блогеров, вместо подписчиков на их страницы пришли боты, из-за чего они понесли убытки. Тем не менее Mercedes все-таки был разыгран — его получила одна из подписчиц Бузовой

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