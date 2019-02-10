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Дядя Федор влюбится в новой серии «Возвращения в Простоквашино»

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Фото: youtube.com/Союзмультфильм
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Один из главных героев «Возвращения в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».

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В текущем году сюжет первой серии начнется с того, что мальчик и его верные друзья играют в популярную игру «Крокодил», которая веселит всех, кроме Дяди Федора. Совсем скоро выяснится, что он озабочен тем, что не знает, как привлечь внимание понравившейся ему Оли. Решить эту проблему помогут его верные друзья — Матроскин и Шарик, пишет «РИА Новости».

В ноябре прошлого года сообщалось, что у другого героя мультфильма — почтальона Печкина — в новых сериях появится возлюбленная. Ею стала няня Дяди Федора и Веры Павловны, которая приглядывает за детьми в деревне.

Премьера нового сезона легендарного мультипликационного сериала состоялась в апреле 2018 года. Он стал продолжением советского мультфильма по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», который вышел 40 лет назад. Новые серии студия «Союзмультфильм» начала выкладывать в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на платформе сайта Кино Mail.Ru, а также на официальном YouTube-канале.

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