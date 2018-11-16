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Возлюбленная появится у почтальона Печкина из «Простоквашино»

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Фото: youtube.com/Союзмультфильм
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Новая героиня, к которой у почтальона Печкина возникнут теплые чувства, появится в мультсериале «Простоквашино». Этим персонажем станет няня Веры Павловны и Дяди Федора, которая будет приглядывать за детьми в деревне. Об этом рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в кулуарах VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в пятницу, 16 ноября.

По его словам, почтальон Печкин достоин влюбиться в новую героиню, сообщил ТАСС.

Премьера нового сезона легендарного мультипликационного сериала состоялась в апреле текущего года. Он стал продолжением советского мультфильма по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», который вышел 40 лет назад.

Современных персонажей озвучивали российские актеры и певцы Гарик Сукачев, Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин и другие, сообщает телеканал «Звезда».

В минувшую субботу, 10 ноября, авторы представили восьмую серию мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Новый эпизод получил название «Ненастоящий детектив». В нем герои расследуют преступление.

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