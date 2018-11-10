Герои новой серии «Простоквашино» стали следователями

Восьмую серию мультипликационного фильма «Возвращение в Простоквашино» представили в субботу, 10 ноября, авторы на канале студии «Союзмультфильм» в YouTube.

В новом эпизоде, который получил название «Ненастоящий детектив», герои мультфильма расследуют преступление.

Происшествие случается, пока Шарик делает снимок для нового героя мультфильма — Бобра, говорится в описании к эпизоду. Режиссером шестиминутной серии стал Михаил Солошенко.

Новые серии мультфильма о героях деревни Простоквашино выходят с весны 2018 года. Разговаривают персонажи голосами Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина, Юлии Меньшовой, Алексея Онежина и Антона Табакова.

10 октября сообщалось, что в одной из серий «Простоквашино» зрители увидят отца Шарика.