Герои новой серии «Простоквашино» стали следователями
Восьмую серию мультипликационного фильма «Возвращение в Простоквашино» представили в субботу, 10 ноября, авторы на канале студии «Союзмультфильм» в YouTube.
В новом эпизоде, который получил название «Ненастоящий детектив», герои мультфильма расследуют преступление.
Происшествие случается, пока Шарик делает снимок для нового героя мультфильма — Бобра, говорится в описании к эпизоду. Режиссером шестиминутной серии стал Михаил Солошенко.
Новые серии мультфильма о героях деревни Простоквашино выходят с весны 2018 года. Разговаривают персонажи голосами Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина, Юлии Меньшовой, Алексея Онежина и Антона Табакова.
10 октября сообщалось, что в одной из серий «Простоквашино» зрители увидят отца Шарика.