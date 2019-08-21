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YouTube приравнял битвы роботов к «жестокому обращению с животными»

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Видео-сервис YouTube заблокировал несколько роликов с битвами роботов из-за «жестокого обращения с животными». Об этом пишет газета The Independent 21 августа.

Отмечается, что позднее все ролики, удаленные с нескольких каналов сервиса, были восстановлены, а блокировка произошла из-за сбоя в алгоритме, настроенного удалять видеозаписи жестокого обращения с животными, сообщает «Ридус».

Представитель YouTube пояснил, что подобные недоразумения возникают из огромного количества роликов, и сотрудники компании не всегда могут оперативно справляться с таким объемом работы. Вместе с тем, подчеркнул он, такие ошибки всегда по возможности быстро исправляются. Кроме этого, пользователи могут обжаловать решения администраторов, сообщает телеканал «360».

2 августа сообщалось, что россиян предупредили о мошенниках на YouTube.

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