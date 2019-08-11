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СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров

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Фото: Depositphotos
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Популярные российские блогеры по заработкам не уступают известными деятелям шоу-бизнеса. Так, Юрий Дудь и Настя Ивлеева уже могут дать фору некоторым актерам и певцам.

Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд интернета блогер Валентин Петухов. YouTube-канал о технологиях и гаджетах Wylsacom принес ему за год 173 млн рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Forbes и Российского исследовательского центра блогеров.

На втором месте журналист Юрий Дудь, доходы которого составили порядка 90 млн рублей.

Замкнула тройку вайнер и телеведущая Настя Ивлеева. Ее AgentShow принесло за год доход в 57,7 млн рублей. При этом, как пишет Starhit, на рекламе в Instagram Ивлеева зарабатывает еще порядка 10-25 млн ежегодно.

В топ-10 вошли также Oblomoff (Олег Григорьев) и его рецепты блюд, благодаря которым он заработал 52,5 млн рублей, Ида Галич. Шоу «1-11» принесло девушке 51 млн рублей, Макс +100500 (Максим Голополосов) с доходом в 44,9 млн и другие.

В мае были названы самые высокооплачиваемые звезды Голливуда в 2019 году.

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