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Названы богатейшие семьи мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семейств в мире.

В список вошли 25 семей, которые в совокупности контролируют $1,4 трлн.

Первое место досталось семейству Уолтон, владеющему крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Его состояние оценивается в $190,5 млрд.

На втором месте — владельцы компании Mars, основанной в 1911 году Фрэнком Марсом. Их общее состояние составило $126,5 млрд.

Замкнула тройку лидеров семья промышленника Фреда Коха, основавшего в 1940 году американскую корпорацию Koch Industries. Сейчас предприятием управляют Чарльз и Дэвид Кохи, состояние которых равно $124,5 млрд.

В топ-10 попали семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд), внуки основателя дома моды Chanel — братья Ален и Жерар Вертхаймеры ($57,6 млрд), наследники Жан-Луи Дюма, основавшего модный дом Hermès ($53,1 млрд), индийская семья Амбани, владеющая компанией Reliance Industries ($50,4 млрд), и другие.

В целом, по данным Bloomberg, богатейшие семейства за прошедший год нарастили свои активы на $250 млрд.

1 августа сообщалось, что богатейший человек мира — основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос — продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд.

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