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Глава Amazon продал почти 1 млн акций компании на $1,84 млрд

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Фото: Global Look Press/Regina Wagner/Geisler-Fotopress
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Основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, сообщает Forbes в четверг, 1 августа. По информации издания, после уплаты налогов у Безоса останется порядка $1,4 млрд.

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Сообщается, акции основатель Amazon продал в период с 29 по 31 июля. Перед этим он продавал ценные бумаги компании только в октябре 2018 года.

Год назад Безос стал самым богатым человеком мира, его состояние превысило $150 млрд. В январе он развелся с женой и его состояние сократилось, однако бизнесмен по-прежнему лидирует в списке миллиардеров, составленном Bloomberg, с показателем $117 млрд.

15 июля сообщалось, что Безос впервые вышел в свет с новой подругой Лорен Санчес. Ради нее глава Amazon развелся с женой, с которой прожил 25 лет. На имя бывшей супруги он перевел около 19,7 млн акций своей компании. Стоимость пакета оценивается примерно в $39 млрд.

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