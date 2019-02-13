Голый король: основатель Amazon объявил СМИ войну за право на частную жизнь

В Америке набирает обороты скандал с участием Джеффа Безоса. Основатель компании Amazon обвинил в шантаже и вымогательстве выпускающий таблоид National Enquirer медиахолдинг, который, как заверяет миллиардер, грозит опубликовать его откровенные фото . Конфликту предшествовало появление в издании серии материалов о внебрачном романе Безоса, который в январе за считаные часы до публикации объявил о разводе. В обстоятельствах и возможных последствиях сексуально-политического скандала разбирались «Известия».

Неслучайные связи

«Шантаж и вымогательство» — такими словами основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ответил на действия медиахолдинга American Media Inc. (AMI) и его руководителя Джеймса Пекера. Поводом для столь жестких оценок со стороны богатейшего человека планеты стал конфликт с входящим в группу AMI изданием National Enquirer из-за фотографий и SMS-сообщений личного характера, которые в результате утечки оказались в распоряжении таблоида.

Кризисная фаза в отношениях Безоса, состояние которого Forbes 11 февраля оценивал в $131,6 млрд, началась в прошлом месяце. 9 января предприниматель объявил о том, что разводится со своей женой Маккензи, в браке они прожили четверть века, обзаведясь четырьмя детьми — помимо трех родившихся у пары сыновей, они воспитывают приемную дочь.

безос Глава Amazon Джефф Безос с бывшей супругой Маккензи Фото: TASS/Zuma

В размещенном в Twitter совместном уведомлении о расставании Джефф и Маккензи не сообщили о причинах такого кардинального шага. Зато на причины разрыва решило недвусмысленно намекнуть издание National Enquirer — выходящий раз в неделю таблоид, следящий за светской хроникой, шоу-бизнесом и скандалами из мира звезд. Уже через несколько часов после поста Безосов газетка, которую чаще всего можно увидеть на кассе недорогих американских супермаркетов, начала публикацию материалов, уличающих бизнесмена в близких контактах с бывшей телеведущей Лорен Санчес — замужней, к слову, дамой. Статьи об их отношениях, украшенные кричащими заголовками, пошли в National Enquirer залпом — они появлялись 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23 и 24 января.

Рассекреченные материалы

Публикацией серии скандальных статей дело не закончилось. Оправившись от первого удара, нанесенного медиахолдингом, Безос нанял Гэвина де Бекера, работавшего со многими знаменитостями и богачами специалиста в области безопасности. Ему было поручено расследовать, как именно произошла утечка личной информации. В ходе общения помогавшего де Бекеру юриста Мартина Сингера и представителей AMI выяснилось, что в распоряжении издания есть и другие снимки из переписки миллиардера и его подружки, причем весьма откровенные — среди них, например, оказалось «селфи ниже пояса» обнаженного Безоса.

Издатели пообещали отказаться от публикации новой порции материалов в том случае, если сам Безос перестанет говорить о том, что поводом для первой волны материалов в National Enquirer стали политические мотивы. Дело в том, что, помимо Amazon, Безос является владельцем одной из ведущих общественно-политических газет США — The Washington Post , которая последовательно и жестко критикует Дональда Трампа. Глава AMI Пекер, напротив, является сторонником нынешнего президента-республиканца, который, отвечая на нападки прессы в целом и WP в частности, неоднократно резко отзывался о хозяине газеты, заявляя, что тот использует издание в политических и деловых целях.

безос Штаб-квартира American Media Inc. в Нью-Йорке Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Трамп, кстати, тоже прокомментировал конфликт, разместив в Twitter пост, в котором написал, что Безоса атакует «конкурент, репортеры которого, по моему мнению, работают гораздо более точно, чем персонал его лоббистской газеты». Президент также выразил надежду на то, что The Washington Post «вскоре окажется в лучших и более надежных руках».

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.

Фрагменты переписки своих адвокатов и представителей AMI миллиардер и опубликовал в подробном посте в соцсети Medium, заявив, что стал жертвой шантажистов и вымогателей. Помимо прочего, уверяет Безос, издательству не понравились появлявшиеся в СМИ материалы о попытках AMI получить финансирование из Саудовской Аравии при поддержке Белого дома. WP же в свою очередь критиковала главу американской администрации в том числе и за попытки «спустить на тормозах» скандал с убийством журналиста газеты Джамаля Хашокджи и заретушировать возможную роль Эр-Рияда в этом преступлении.

Вышли из договора?

В AMI отказываются считать свои действия чем-то противозаконным. Как заявил адвокат Пекера Элкан Абрамовиц, «это не вымогательство, поскольку всё, чего добивалось AMI, — это правды». По словам юриста, в контактах с Безосом компания руководствовалась «редакционными соображениями», а приватная переписка Безоса — это «часть легитимного процесса переговоров».

безос Дэвид Пекер, председатель и главный исполнительный директор American Media Inc. Фото: REUTERS/Marion Curtis

Насколько законным был этот «торг», будут выяснять правоохранительные органы. По данным USA Today, прокуратура Южного округа Нью-Йорка после озвученных владельцем Amazon претензий начала расследование. Следователи также еще раз изучат соглашение между издательством и надзорными органами, заключенное в прошлом году. По условиям договоренности, AMI выводилось из-под возможного судебного преследования за участие в схеме, в рамках которой Трамп в последние месяцы президентской кампании 2016 года осуществлял платежи как минимум двум женщинам, с которыми у него якобы была связь. В свою очередь издательство обязывалось не публиковать выдвигаемые этими дамами обвинения в адрес главы государства. Впрочем, соглашение имело силу лишь в том случае, если AMI не будет уличено в какой-либо незаконной деятельности.

При этом, как отмечает бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти, договор может быть признан недействительным даже в том случае, если в законности действий AMI будут хотя бы подозрения.

Проблем с законом у издательства и так хватает. Например, более чем за год до президентских выборов, прошедших в ноябре 2016 года, Пекер встречался с ныне уже бывшим адвокатом Трампа Майклом Коэном и еще одним представителем предвыборного штаба кандидата республиканцев для того, чтобы обсудить, как можно «притормаживать» вредящие имиджу претендента на Белый дом материалы в прессе. А в 2018 году AMI признало, что заплатило $150 тыс. бывшей модели Playboy Карен Макдугал, получив права на публикацию материалов об отношениях с Трампом.

По оценке прокуратуры, на сделку холдинг пошел с единственной целью — скрыть эту историю с тем, чтобы она не повлияла на итоги выборов. Коэн в прошлом году уже признал свою роль в организации этого платежа и аналогичной выплаты — порноактрисе с псевдонимом Сторми Дэниелс, что является нарушением законов о финансировании избирательных кампаний. В декабре прошлого года юриста осудили и приговорили к трем годам тюрьмы, начать отбывать наказание он должен в марте.

безос Порноактриса Сторми Дэниелс Фото: Global Look Press/MJT

На страже личной жизни

Скандал с фото Безоса, помимо околополитической составляющей, оказался важен еще и как показатель незащищенности представителей даже самых привилегированных классов от шантажа с использованием откровенных фото-, видео- или текстовых материалов. Глава компании Sovereign Intelligence Марк Джонсон считает «забавной иронией» тот факт, что «миллиардеры демонстрируют поразительную проницательность, если речь идет об их сфере деятельности, и при этом, похоже, полностью забывают о деталях общепринятых мер предосторожности». По мнению специалиста, которое приводит AFP, богачи и топ-менеджеры находятся в этом плане в группе риска, поскольку их личная информация — это «золотая жила» для криминала, разведывательных служб и конкурентов.

Со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности агентство отмечает, что с момента начала истории с Безосом состоятельные клиенты начали активнее обращаться к специалистам для перепроверки защиты их компьютерных систем и персональных гаджетов от хакеров. «При этом сегодняшние угрозы — это совсем необязательно попытки проломить крепостные стены, — отметил глава Red Five Security Крис Коулмэн. — Исходя из опыта, обычный компьютерный взлом остается незамеченным в течение восьми месяцев».

«Покажи свои грязные селфи!»

Проблемы, которые возникают с любой личной информацией пикантного характера, стали настолько повсеместными, что понятия из этой сферы уже плотно вошли в английский язык. Среди таких терминов, например, — sexting, то есть отправка SMS-сообщений сексуального характера, а также sextortion — шантаж с использованием откровенных фотографий или видео. Вряд ли кто-то захочет, чтобы его интимные материалы стали достоянием общественности — или всего нескольких знакомых, чьим мнением потенциальная жертва шантажистов дорожит. А значит, заплатить вымогателю вроде бы дешевле — во всех отношениях.

безос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Уже действующие законы, направленные на борьбу с «порноместью» или шантажом с использованием таких данных, не всегда оказываются эффективными. На этом фоне довольно неординарный совет владельцу Amazon дал Дэн Сэвэдж, известный консультант по вопросам сексуальных отношений и активист ЛГБТ-движения. Его колонка, которую опубликовала The New York Times, вышла с красноречивым заголовком: «Джефф Безос, пожалуйста, покажи свои грязные селфи!» Свой призыв автор объясняет, в частности, тем, что, опубликовав свои же фотографии, главный герой скандала смог бы «перехватить инициативу в этом сексуальном и культурном лицемерии», которое позволяет подобным Пекеру людям «использовать фото в обнаженном виде в качестве оружия».

Сэвэдж приводит данные университета Дрекселя, согласно которым SMS-сообщения откровенного содержания хотя бы раз отправляли 88% взрослых респондентов, а 82% делали это в течение последнего года. «Мы живем в мире, где почти у каждого есть хотя бы несколько обнаженных фото (в телефоне незнакомца; в приложении для знакомств, о котором вы уже забыли; на сервере какой-нибудь технологической компании; но при этом одна-единственная полученная по запросу откровенная фотография обладает способностью сломать человеку карьеру, — пишет Сэвэдж. — Этой нелепости пора положить конец».