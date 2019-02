Голый король: основатель Amazon объявил СМИ войну за право на частную жизнь

В Америке набирает обороты скандал с участием Джеффа Безоса. Основатель компании Amazon обвинил в шантаже и вымогательстве выпускающий таблоид National Enquirer медиахолдинг, который, как заверяет миллиардер, грозит опубликовать его откровенные фото . Конфликту предшествовало появление в издании серии материалов о внебрачном романе Безоса, который в январе за считаные часы до публикации объявил о разводе. В обстоятельствах и возможных последствиях сексуально-политического скандала разбирались «Известия».

«Шантаж и вымогательство» — такими словами основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ответил на действия медиахолдинга American Media Inc. (AMI) и его руководителя Джеймса Пекера. Поводом для столь жестких оценок со стороны богатейшего человека планеты стал конфликт с входящим в группу AMI изданием National Enquirer из-за фотографий и SMS-сообщений личного характера, которые в результате утечки оказались в распоряжении таблоида.

Кризисная фаза в отношениях Безоса, состояние которого Forbes 11 февраля оценивал в $131,6 млрд, началась в прошлом месяце. 9 января предприниматель объявил о том, что разводится со своей женой Маккензи, в браке они прожили четверть века, обзаведясь четырьмя детьми — помимо трех родившихся у пары сыновей, они воспитывают приемную дочь.

В размещенном в Twitter совместном уведомлении о расставании Джефф и Маккензи не сообщили о причинах такого кардинального шага. Зато на причины разрыва решило недвусмысленно намекнуть издание National Enquirer — выходящий раз в неделю таблоид, следящий за светской хроникой, шоу-бизнесом и скандалами из мира звезд. Уже через несколько часов после поста Безосов газетка, которую чаще всего можно увидеть на кассе недорогих американских супермаркетов, начала публикацию материалов, уличающих бизнесмена в близких контактах с бывшей телеведущей Лорен Санчес — замужней, к слову, дамой. Статьи об их отношениях, украшенные кричащими заголовками, пошли в National Enquirer залпом — они появлялись 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23 и 24 января.

Публикацией серии скандальных статей дело не закончилось. Оправившись от первого удара, нанесенного медиахолдингом, Безос нанял Гэвина де Бекера, работавшего со многими знаменитостями и богачами специалиста в области безопасности. Ему было поручено расследовать, как именно произошла утечка личной информации. В ходе общения помогавшего де Бекеру юриста Мартина Сингера и представителей AMI выяснилось, что в распоряжении издания есть и другие снимки из переписки миллиардера и его подружки, причем весьма откровенные — среди них, например, оказалось «селфи ниже пояса» обнаженного Безоса.

Издатели пообещали отказаться от публикации новой порции материалов в том случае, если сам Безос перестанет говорить о том, что поводом для первой волны материалов в National Enquirer стали политические мотивы. Дело в том, что, помимо Amazon, Безос является владельцем одной из ведущих общественно-политических газет США — The Washington Post , которая последовательно и жестко критикует Дональда Трампа. Глава AMI Пекер, напротив, является сторонником нынешнего президента-республиканца, который, отвечая на нападки прессы в целом и WP в частности, неоднократно резко отзывался о хозяине газеты, заявляя, что тот использует издание в политических и деловых целях.

Трамп, кстати, тоже прокомментировал конфликт, разместив в Twitter пост, в котором написал, что Безоса атакует «конкурент, репортеры которого, по моему мнению, работают гораздо более точно, чем персонал его лоббистской газеты». Президент также выразил надежду на то, что The Washington Post «вскоре окажется в лучших и более надежных руках».

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!