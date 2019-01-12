Любовница богатейшего человека в мире отправляла подруге его пикантные фото

Роман самого богатого человека в мире руководителя Amazon Джеффа Безоса с актрисой Лорен Санчес стал достоянием общественности из-за того, что та пересылала подруге его сообщения и селфи эротического характера. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что подруга, в свою очередь, отправила эти фотографии изданию The National Enquirer, которое инициировало «исчерпывающее четырехмесячное расследование по поводу романа пары».

Ранее 9 января Безос объявил о предстоящем разводе с супругой.

Позже СМИ сообщили о тайном романе Безоса с актрисой и супругой голливудского киноагента Патрика Уайтселла Лорек Санчес.