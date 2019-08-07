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Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира

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Фото: TASS/Zuma
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Список самых высокооплачиваемых спортсменок мира четвертый раз подряд возглавила американская теннисистка Серена Уильямс. Рейтинг за 2019 финансовый год (с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года) опубликовал журнал Forbes.

По данным издания, доход бывший первой ракетки мира составил $29,2 млн, из них $4,2 млн - призовые. Остальные заработки ей принесли различные рекламные контракты.

Примечательно, что в первую десятку самых богатых спортсменок этого года вошли только теннисистки. Так, на второй строчке оказалась японка Наоми Осака с доходом в $24,3 млн ($8,3 млн призовых), а на третьей - представительница Германии Анжелика Кербер, заработавшая $11,8 млн ($5,3 млн – призовые).

Оказалась в топ-10 и россиянка Мария Шарапова, доходы которой в 2019 году составили $7 млн. Большую часть суммы ей принесли контракты со спонсорами.

Самой высокооплачиваемой спортсменкой не из области тенниса стала американская футболистка Алекс Морган. Она заняла 12 строчку рейтинга с доходом в $5,8 млн.

В июне были названы самые богатые спортсмены мира по версии Forbes. Первую строчку занял нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.

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