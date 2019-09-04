Google выпустила Android 10

Американская корпорация Google заявила, что для гуглофонов Pixel теперь доступна операционная система Android 10, скоро на нее можно будет перейти и на других устройствах. Сообщение об этом появилось 3 сентября в блоге компании.

В новой системе появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео.

Кроме того, появились специальные режимы — блокирующий все приложения, отвлекающие от работы (мессенджеры, соцсети и другие), и отслеживающий, сколько времени проводит за смартфоном ребенок.

Особое внимание уделили приватности: теперь можно разрешить приложениям получать доступ к местоположению только при запущенном окне, а не в фоновом режиме.

24 августа сообщалось, что смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую прошивку MIUI, созданную на базе Android 10.