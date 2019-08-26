Глупость не порок: почему кнопочные телефоны не выйдут из моды

Кнопочные телефоны до сих пор производятся и продаются. Кому нужны устаревшие технологии и почему они вряд ли потеряют актуальность, разбирались «Известия».

Американский бренд одежды Supreme анонсировал выпуск кнопочного телефона. За 25 лет существования марки она делала, кажется, всё — от мотороллеров до стреляющих банкнотами пистолетов.

Телефон Supreme — именно телефон, а не смартфон, — появится в конце года. И это вполне соответствует духу времени. Устаревшие технологии снова входят в моду и приносят производителям большие деньги.

Выразить гламур через дискурс

Модность кнопочных телефонов можно посчитать в рублях и долларах. В первой половине этого года россияне купили их чуть меньше 4 млн штук. Это 23% рынка всех телефонов в стране , который принес за полгода 220,8 млрд рублей. И хотя аналитики говорят, что продажи падают, они же признают, 23% — это много.

Т-2 Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen

Сопоставимую долю имеют «глупые» телефоны на мировом рынке. Впервые за несколько лет их продажи начали расти в 2017 году. К концу 2018-го «кнопки» продолжили рост, а смартфоны — также впервые за несколько лет — стали падать.

Аналитическая компания Counterpoint Research: В следующие три года по всему миру будет продано кнопочных телефонов на $16 млрд. Три четверти — в Средней Азии, Африке и Индии.

Важнейшей причиной триумфального возвращения кнопочных телефонов называют бедность. « По всему миру больше 3 млрд людей, которые получают меньше $2,5 в день , — говорит Тарун Патхак, заместитель директора Counterpoint Research. — Они не могут позволить себе не только смартфоны, но и платные сервисы, которые развиваются благодаря смартфонам. Кнопочный телефон с базовым функционалом дает возможность этим людям общаться ».

Не только «кетай»

Новые модели кнопочных телефонов выпускают каждый год. Названия компаний, которые этим занимаются, мало что скажут аудитории техноблогеров. Они не устраивают шоу в Купертино, не высмеивают друг друга в рекламе, не патентуют инновационные способы засовывания наушников. В том числе потому, что бюджетов на это с продажи гаджетов по тысяче рублей нет.

Однако производство кнопочных телефонов вовсе не технологическое гетто. В 2017 году всё еще живая Nokia переосмыслила легендарный 3310, в 2018-м — 8110. Вскоре после этого две версии кнопочного телефона представил китайский гигант Xiaomi.

Т-2 Nokia 8800, вышедшая в 2005 году, до сих пор стоит дороже многих смартфонов Фото: flickr.com/Inash Zubair

Эти гаджеты отличаются от обычных «звонилок». У них есть 3 и 4G, и модуль GPS, а кое-где вообще работает WhatsApp. Кроме того, к концу этого года Google может выпустить специальную версию Android, поддерживающую сервисы поисковика и простейшие приложения для кнопочных аппаратов.

Несмотря на свою навороченность по сравнению с другими кирпичами, эти телефоны имеют те же сильные стороны. В первую очередь батарею, которая может работать без подзарядки до месяца.

Мечта курьера

Срок работы — вторая после цены причина спроса на кнопочные телефоны. Из-за этого они популярны в службах доставки, которые не отслеживают перемещения курьеров с помощью GPS. А также на малых предприятиях, у туристов, при замене квартирного телефона или телефона на дачу , считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

Сергей Половников, руководитель проекта Content Review, называет основной причиной высоких продаж — простоту устройств. А основной аудиторией — пожилых. По его словам, пользователи старшего поколения, с одной стороны, предпочитают устройства с большими кнопками, а с другой — любят планшеты.

Т-3 Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer

Все эти качества привлекают и курьеров, доставляющих наркотики, и других преступников. Из-за популярности у этой не поддающейся статистическому анализу аудитории кнопочные телефоны получили название в английском языке — burner phone. Вероятно, от фразеологизма «после прочтения сжечь».

Именно так — burner phone — назвал свою трубку Supreme. И обозначил то, что привлекает в «глупых» телефонах платежеспособную, законопослушную аудиторию. То, что важнее хорошей батарейки, небьющегося корпуса, «Змейки» и ИК-порта.

Богатые тоже прячутся

Последние четыре года американцы покупают виниловые пластинки на $400 млн. Продажи DVD-плееров потихоньку снижаются — с 16 млн штук в 2015 году до 13 млн в 2018-м. Да, за прошлый год в США купили 13 млн устройств, изобретенных в 1996 году и практически не менявшихся с тех пор. В этом свете не так удивительно, как глубоко обрушились акции стримингового сервиса Netflix. Видеокамеры, радиоприемники, будильники тоже никуда не исчезают из магазинов, хотя весь их функционал есть в смартфонах.

Играть на поле условно аналоговых устройств пытаются и локомотивы прогресса вроде Apple. Этой весной компания после четырехлетнего перерыва перевыпустила iPod. Разумеется, это не просто плеер. Здесь и камера, и игры, а если его подключить к Wi-Fi, можно устраивать видеоконференции.

Устройство кажется бессмысленным в западном мире, где у каждого есть смартфон. Ничего больше оно не предлагает. Также бессмысленно оно в восточном мире, где миллионы людей не могут позволить себе смартфоны. А значит, плеер, который стоит дороже многих смартфонов, не купят.

Т-5 Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

Иными словами, единственное, на что может рассчитывать компания, — утоление желания людей, с одной стороны, пользоваться благами цивилизации, с другой, не быть подключенными к Сети. Wi-Fi легко отключить, а симки в iPod нет.

Райан Райт, вице-президент направления мобильных девайсов в консалтинговой компании International Data Corporation: Есть растущий сегмент людей, которые хотят быть отключены [от интернета] и при этом иметь доступ к вещам, которые им нравятся. И подобные устройства заполняют пустоту на рынке.

Продажи таких устройств можно объяснить банальной ностальгией , как это делает Майкл Коннор, арт-директор медиаплатформы Rhizome: «Практика компаний продавать новые девайсы и прекращать производство старых приводит к тому, что для людей определенные устройства ассоциируются с определенным временем».

Т-1 В клипе на песню Hello, который вышел в 2015 году, певица Adele говорит по кнопочной раскладушке. Режиссер Ксавье Долан сделал это, чтобы у зрителей не было ощущения, что они «всё еще в этой реальности» Фото: youtube.com/Adele

Однако устаревшие технологии популярны не только среди стареющих пользователей. Fujifilm с марта 2017-го по март 2018-го продала по всему миру 10 млн фотоаппаратов, печатающих фотографии, и устройств, печатающих фотографии со смартфонов. По данным компании, возраст покупателей варьируется от совсем молодых людей до тех, кто когда-то покупал в магазинах картриджи для «Полароида».

Техноевангелисты любят повторять, что мы живем в новую цифровую эпоху, каждый человек может стать медиа, а самое дорогое в мире — это информация. Спорить с этим сложно, но далеко не все согласны с тем, что это хорошо.

Да, эпоха цифровая, но достаточно отъехать 150 км от любой столицы, чтобы совершить путешествие во времени. Да, блогеры могут подвинуть СМИ, но не каждый способен выдержать поток негатива, который после этого на них обрушивается. Да, информацию можно продавать, но сами пользователи, которые ею делятся, на этом не зарабатывают.