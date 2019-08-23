Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть

Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика «Связного» (управляет магазинами под брендами «Связной» и «Евросеть»), с которой ознакомились «Известия». Тенденцию подтверждают и в «М. Видео – Эльдорадо», говоря даже о большем снижении –– 30%. Как в России, так и во всем мире на показатели продаж планшетов влияет распространение широкоэкранных смартфонов-фаблетов. Спрос на них растет, отмечают эксперты, и пользоваться этими гаджетами удобнее, чем устройствами, которые не помещаются в карман. Планшеты также не могут стать полноценной заменой рабочему компьютеру.

Планшет смартфоном вышибают

В январе-июне 2019 года в России было продано около 1 млн планшетов, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года , следует из материалов «Связного». Темпы падения ускорились: в первом полугодии 2018-го оно составило лишь 12%.

По данным «М. Видео – Эльдорадо», падение продаж таких гаджетов в первой половине 2019-го сильнее –– 30%. По расчетам этой компании, в январе–июне было реализовано около 1,15 млн планшетов. В основном падают продажи относительно небольших устройств с диагональю дисплея до 8 дюймов, говорит представитель ритейлера Валерия Андреева. Она объясняет это конкуренцией небольших планшетов с широкоэкранными смартфонами — фаблетами, диагональ дисплеев которых начинается от 5,5 дюйма (в некоторых классификациях –– от 5,6 дюйма).

МТС оценивает рынок в 1,04 млн устройств –– снижение продаж, по данным компании, составляет около 27%.

Опрошенные «Известиями» участники рынка согласны, что реализация планшетов сокращается под давлением широкоэкранных смартфонов. По данным МТС, в первой половине 2019-го в России было продано примерно 7,6 млн фаблетов –– в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти гаджеты заняли 58% рынка смартфонов против 16% годом ранее.

Э-1 Фото: РИА Новости/Егор Сысоев

Фаблеты сочетают в себе функционал смартфона и частично дублируют возможности планшета, рассуждает представитель «Связного» Кристина Еремёнко. Такие смартфоны позволяют просматривать видео, в том числе высокого качества, делать покупки, читать книги, перечисляет она.

По словам Валерии Андреевой, на рынке практически не осталось смартфонов с экраном менее 4 дюймов, а новым стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Все ключевые новинки этого года отличает именно такая величина экрана, отмечает она.

Представитель МТС Алексей Меркутов добавляет, что именно смартфоны стали первым и основным экраном для большинства пользователей.

Смартфоны созрели

Мировой рынок планшетов также сокращается, следует из материалов международной аналитической компании IDC. Во II квартале 2019 года поставки этих устройств снизились по сравнению с апрелем-июнем 2018 года на 5% — до 32,2 млн штук, подсчитали аналитики.

Причина тенденции –– в увеличении диагонали смартфонных экранов, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сейчас размер дисплея –– одна из немногих причин, заставляющих менять старый аппарат на новый, отмечает он. Смартфоном гораздо удобнее пользоваться и носить его с собой. Также, по словам Эльдара Муртазина, следствием увеличения размеров экранов стал рост интереса пользователей к видеоконтенту. Это выгодно и сотовым операторам, ведь видео требует повышенного потребления интернет-трафика, объясняет он. По мнению эксперта, планшеты со временем станут нишевыми устройствами, адресованными определенным группам пользователей. Например, логистическим компаниям, передвижным бригадам на производстве. Планшеты, в частности, используют стюарды «Аэрофлота», перечисляет эксперт.

На планшетах смотрят видео, с их помощью общаются по Skype, говорит руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Но особых новшеств в них не появляется, производительность не растет, поэтому такое устройство может служить без замены четыре-пять лет , утверждает он. В то же время люди всё больше времени проводят в мессенджерах, общаться в которых проще на большой экранной клавиатуре, имеющейся в фаблетах, отмечает Сергей Половников.

–– К тому же широкоэкранные смартфоны дешевеют по мере развития технологий. Та же ситуация наблюдалась и с телевизорами пару десятилетий назад: сначала они были маленькими и дорогими, а теперь большие ТВ доступны даже не самым состоятельным пользователям , –– указывает эксперт.

Для тех, кто создает контент, планшеты также не подходят, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Их возможности серьезно ограничивает отсутствие клавиатуры и мыши, а также сравнительно небольшой экран, отмечает он. При этом производительность планшетов, в частности их графической подсистемы, низкая, поэтому на них, к примеру, крайне проблематично создавать и редактировать 2D- и 3D-контент, замечает эксперт.

Долгое время такие гаджеты вытесняли с рынка обычные компьютеры и ноутбуки, рассказывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Но сейчас этот процесс завершился –– опыт показал, что планшет не может быть заменой ПК, полноценным рабочим инструментом, отмечает он. К тому же носить его с собой вместе со смартфоном неудобно, да и покупать два устройства дорого. Поэтому неудивительно, что популярность приобрели широкоэкранные смартфоны, заключает эксперт.