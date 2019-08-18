Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»

Интерес россиян к инновациям в области медицины растет, однако не все ее сферы получают одинаковый уровень доверия со стороны общественного мнения. Об этом говорят результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и организации «Цифровая экономика», с которыми ознакомились «Известия» . Большинство респондентов положительно относятся к медицинским браслетам и интересуются возможностью выявления генетической предрасположенности к различным заболеваниям. Однако немногие готовы консультироваться с врачом по видеосвязи, а восемь из 10 опрошенных никогда не стали бы покупать генно-модифицированные продукты.

По данным исследования, уровень цифровой грамотности населения растет — за 2018 год он увеличился на 8 п.п . и достиг 60 пунктов по 100-балльной шкале. Граждане живо интересуются технологиями, позволяющими следить за своим здоровьем.

Однако они всё еще настороженно относятся к идее телемедицины. Так, более половины участников опроса Аналитического центра НАФИ и организации «Цифровая экономика» не готовы консультироваться с врачом по видеосвязи (56%). Положительно относятся к такому медицинскому ноу-хау только 42% опрошенных и еще 2% затруднились ответить.

Зато 57% респондентов проявляют живой интерес к «умным браслетам» , которые могут непрерывно измерять жизненные показатели человека и передавать эти данные врачу. Причем уровень любопытства к таким устройствам одинаков для россиян всех возрастов за исключением старшего поколения.

В пресс-службе Минздрава РФ «Известиям» сообщили, что, хотя телемедицинские технологии используются по всей стране, активнее всего они применяются в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны, где в силу климатических особенностей и низкой плотности населения врачам приходится чаще общаться с пациентами по видеосвязи.

А вот отношение россиян к генетике нельзя назвать однозначным. С одной стороны, растет интерес к технологиям выявления генетической предрасположенности человека к различным заболеваниям. О своем положительном отношении к этому вопросу заявили 57% респондентов, причем среди людей с высшим образованием и высоким уровнем дохода их доля еще выше — 63%. А вот генетически модифицированные продукты питания традиционно не в чести — 79% россиян не готовы покупать их. В целом же молодое поколение более положительно настроено к инновациям в генетике, а пожилые люди, наоборот, относятся скептически.

Диагноз по видеозаписи

Интерес граждан к возможностям телемедицины нужно поддерживать. Это может стать хорошим инструментом профилактики наряду с традиционной диспансеризацией, отмечает член комиссии по здравоохранению Мосгордумы и главный врач столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Вера Шастина.

— Конечно, телемедицина не всегда может заменить полноценную «живую» консультацию специалиста. Но это бывает необходимо, чтобы правильно оценить состояние пациента и направить его в нужное учреждение. Иногда это может спасти жизнь человека, — сказала она.

Главврач обращает внимание на тот факт, что сама по себе телемедицина — не панацея, ее нужно правильно сочетать с традиционными методами ведения больных. Однако она будет безусловно полезна всем, кому трудно прийти на прием — например, жителям отдаленных поселений.

Низкий уровень популярности удаленных консультаций можно объяснить еще и реакцией на это нововведение самих врачей. Ведь на первых этапах внедрения телемедицины нагрузка на них вырастет, отмечает руководитель направления электронной медицины компании «Инвитро» Борис Зингерман.

— Врачу будет сложно выкроить в своем и без того плотном графике время для видеоконференций с пациентами. К тому же для этого нужно оборудование — компьютер с камерой. Поэтому, возможно, здесь более уместным будет формат чатов: это повысит удобство как для пациента, так и для врача, — подчеркнул он.

Эффект присутствия

Телемедицина открывает перед медиками совершенно новые возможности: раньше процесс ведения пациента был более инертным, поскольку в промежутках между очными приемами человек был предоставлен сам себе. Контролировать его состояние и соблюдение рекомендаций было довольно сложно . Теперь же эта проблема постепенно сойдет на нет, а пользу инноваций оценят обе заинтересованные стороны, считает Борис Зингерман.

Однако полностью возможности телемедицины никогда не заменят очный прием, уверен врач-психиатр высшей категории и психотерапевт Александр Федорович. По его мнению, несмотря на уровень развития технологий, будет оставаться большой процент людей, которые лучше воспринимают информацию о своем здоровье от живого человека, а не от изображения на мониторе.

— Любая болезнь — это момент повышенной эмоциональной уязвимости. Пациент хочет не только помощи, но и сочувствия, участия. Люди предпочитают очный прием, поскольку там врач проводит какие-то манипуляции: меряет давление, производит пальпацию, слушает легкие. Физический контакт в данном случае не менее важен, чем получение информации, — подчеркнул эксперт.

Злые гены

Легко понять, почему россиян интересует возможность определения генетических предрасположенностей к различным болезням, считает директор Центра наук о жизни Сколтеха и профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов.

— Людям приятно думать, что внутри нас есть какая-то программа, которая объясняет все наши несчастья и недостатки: от шизофрении до желания пить запоем. Все мы стремимся к идеалу, поэтому хочется, чтобы добрый доктор что-то там «подкрутил» в генетическом коде и избавил от недуга. Или хотя бы объяснил причину — что дело не в нашем собственном отношении к здоровью, а просто есть вот такой нехороший ген, ответственный за это. Очень удобная концепция, которая снимает с нас персональную ответственность, — подчеркнул эксперт.

Однако ученый добавил, что, размышляя на эти темы, люди не оперируют научными определениями гена, молекулы ДНК и так далее — в своем сознании они апеллируют к абстрактным понятиям . В частности, он привел в пример противников ГМО, многие из которых заявляют, что не станут употреблять в пищу продукты, содержащие ДНК, — они не имеют ни малейшего понятия, о чем говорят.

М-4 Фото: Global Look Press/uwe umstätter

— Вся пища животного или растительного происхождения содержит ДНК. То есть мы в некотором смысле постоянно питаемся генами других существ, и ни к чему плохому это не приводит. Более того, нет никаких научных доказательств вреда генно-модифицированных продуктов питания — это исключительно феномен общественного мнения, которое воспринимает его в штыки. Кстати, в Европе тоже очень негативное отношение к этому вопросу, — подчеркнул Константин Северинов.

Собеседник «Известий» считает, что со временем люди обязательно изменят свое отношение к употреблению в пищу ГМО. Они дорастут до этого, если случится большая трагедия — война или голод. Константин Северинов напомнил, что, например, антибиотики получили массовое распространение после Второй мировой войны — они доказали свою эффективность в военных госпиталях. Без войны их путь к народному признанию и любви был бы гораздо более долгим.