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Звенящая ширина: какое будущее ждет новые смартфоны Samsung

Эксперты не уверены, что пришло время менять старый аппарат на очередную новинку, особенно с учетом ее цены
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Звенящая ширина: какое будущее ждет новые смартфоны Samsung
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2019-08-08 00:56:26
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Samsung представила свой новый широкоэкранный смартфон - Galaxy Note 10. Компания впервые выпустила фаблет в двух модификациях: с диагональю дисплея 6,3 дюйма (Note 10) и 6,8 дюйма (Note 10+). А если учитывать, что версия смартфона для европейских и азиатских рынков будет поддерживать 5G, можно говорить о тройной премьере. Note 10+ – самый широкий аппарат из выпущенных на рынок Samsung. В России сейчас как раз растет популярность широкоэкранных смартфонов - фаблетов, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, на мировом рынке спрос на Note 10 могут подстегнуть санкции США против Huawei – главного конкурента южнокорейского производителя в сегменте Android-смартфонов. Но в перспективе это может сыграть с Samsung злую шутку.

Samsung представила два новых смартфона

На самом широком экране

Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+ получили четкие и яркие безрамочные динамические AMOLED-экраны, выяснилось на презентаци в Нью-Йорке. «Узкая» и «широкая» модификации имеют встроенную память 256 Гб. Правда, у Note 10+ есть дополнительный слот для карты памяти. Note 10+ – самый широкоэкранный смартфон, который когда-либо выпускал Samsung, подчеркивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Среди других изменений эксперт отмечает значительно улучшенную основную камеру. К новшествам эксперт относит и стилус, который теперь может работать без подзарядки до 10 часов вместо прежних 30 минут, а также значительно «поумневшую» по сравнению с предыдущими моделями систему рукописного ввода текста и символов. Теперь, взмахивая стилусом S Pen, можно будет управлять и камерой в смартфоне как пультом дистанционного управления: переключаться с фронтальной камеры на основную, приближать объекты, пролистывать меню.

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

На презентации представители Samsung делали упор на то, что Note 10 не только самый широкий, но и самый тонкий смартфон Samsung (толщина – менее 8 мм). Говорилось и о функциональности - в частности, в фаблете появилась камера для 3D-сканирования, позволяющая ввести трехмерный объект в фото или видео в режиме дополненной реальности – или даже переслать на печать на 3D-принтер.

Кроме того, особого упоминания удостоилась система сверхбыстрой зарядки, позволяющая полностью зарядить аккумулятор за 30 минут.

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Наконец, на мероприятии было объявлено о совместном проекте Microsoft и Samsung: новая опция позволит синхронизировать работу ПО американской корпорации и контент на различных устройствах южнокорейского производителя – в том числе и на Galaxy Note 10.

Предзаказ на Note 10/10+ в России стартует 8 августа (заказанные аппараты начнут выдавать с 16 числа). В рознице смартфон появится 23 августа. В России аппараты будут стоить 76 990 рублей/89 990 рублей соответственно (цена интернет-магазина Samsung).

Не только смартфон

Помимо новых фаблетов, Samsung представил также фитнес-часы Galaxy Watch Active 2, заточенные под занятия спортом. Как и в предыдущих моделях, в одной из их модификаций предусмотрена встроенная виртуальная сим-карта esim: то есть, чтобы получать звонки или уведомления, пользователь не должен держать часы поблизости от смартфона: они самостоятельно подключаются к сотовой сети (впрочем, когда такую опцию начнут поддерживать российские операторы, пока непонятно).

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Часы синхронизируются с «умной» обувью Under Armour (измеряет шаги, скорость, темп, подсказывает режим тренировок).

Ближе к концу презентации южнокорейский производитель продемонстрировал свой новый 13-дюймовый ультрабук на Windows 10 Galaxy Book S.

Манящая диагональ

Как показывает опыт, премьера Note будет определять тенденции на рынке фаблетов в ближайший год, прогнозирует Эльдар Муртазин. Аппарат очень технологичен, и быстро вывести на рынок аналогичный продукт у конкурентов вряд ли получится, считает он.

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Исторически смартфоны линейки Note были одними из первых устройств в сегменте широкоэкранных умных телефонов, которые формировали спрос на рынке, говорит директор по закупкам «Связного» Михаил Комков. Они остаются такими и сегодня, отмечает он.

В свою очередь, руководитель проекта Content Review Сергей Половников считает Note 10 слишком дорогим и утверждает, что радикальных новшеств в нем нет. Мотивов менять старый фаблет на новый у потребителей немного, говорит он. По словам Сергея Половникова, таким стимулом могла бы стать поддержка 5G – но пока сети пятого поколения там, где они есть, находятся в зачаточном состоянии. Возможно, поддержка 5G станет более важным преимуществом для фаблетов следующего года, полагает эксперт.

Galaxy Note 10 появится на российском рынке на фоне роста спроса на широкоэкранные смартфоны. По данным компании-партнера нескольких производителей электроники, в I полугодии 2019-го диагональ экрана свыше 5,7 дюйма имело 48% проданных в России умных телефонов. Годом ранее этот показатель составлял 9,7%. По итогам I полугодия на смартфоны от 5 дюймов (12,7 см) пришлось около 77% продаж в штуках – это вдвое больше, чем годом ранее, говорит операционный директор проекта M_mobile «М.Видео – Эльдорадо» Андрей Губанов. По его словам, стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Экран в новых моделях растёт за счёт уменьшения рамок вокруг него, то есть габариты самого устройства не меняются, и его по-прежнему удобно носить в кармане, рассказывает он.

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Модели Galaxy Note с большим экраном, возможностями рисования и ведения записей традиционно пользуются спросом у бизнес-аудитории, рассказывает Андрей Губанов. Пользователи Samsung Galaxy Note – это активные люди, которым гаджет нужен в первую очередь для работы, а уже потом для развлечений, согласен Михаил Комков.

В целом, как следует из материалов «М. Видео – Эльдорадо», первое место на российском рынке смартфонов (в штучном выражении) по итогам I полугодия 2019-го занимал Huawei с суббрендом Honor – на него приходилось около 33% в штуках. На втором месте Samsung (около 30%). Правда, по данным партнера производителей электроники, в мае и июне Samsung отвоевал первое место в России, занятое Huawei/Honor в 2018-м.

Премьера Note в нынешнем году проходит на фоне американских санкций против Huawei, отмечает Сергей Половников. В этом сезоне Samsung с большой долей вероятности может лишиться крупнейшего мирового конкурента, работающего с Android, не исключает эксперт. В краткосрочной перспективе бойкот, устроенный Huawei США, может помочь южнокорейскому производителю, считает он. Но в перспективе отсутствие конкуренции (если не принимать во внимание Apple) может сыграть с Samsung злую шутку: компания, которую ничто не сдерживает в плане роста цен и не стимулирует развивать свои продукты, в конце концов, начинает терять клиентов, предупреждает Сергей Половников.

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