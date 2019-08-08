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Samsung представила два новых смартфона

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Фото: Global Look Press/Paco Freire/ZUMAPRESS.com
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Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новые флагманы в своем семействе смартфонов — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Информацию об этом она разместила на своем сайте.

Первая модель получила самую большую диагональ экрана среди всех Galaxy Note — 6,8 дюйма, диагональ Galaxy Note 10 — 6,3 дюйма. Оперативная память Note 10+ составляет 12 Гб, Note 10 — 8 Гб. Оба устройства также обладают 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч и 3500 мАч, батареи при этом могут полностью заряжаться за полчаса.

Отмечается, что в новых устройствах Galaxy Note сделан упор на многофункциональность.

«Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее», — заявил глава подразделения IT & Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко.

В России рекомендованная цена Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ составит 76,99 тыс. и 89,99 тыс. руб. соответственно.

1 августа сообщалось, что одна из будущих моделей смартфонов iPhone получит поддержку стилуса Apple Pencil. Помимо предполагаемой поддержки этого устройства, новые модели iPhone получат более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в двух старших моделях и сдвоенную камеру у преемника iPhone XR.

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