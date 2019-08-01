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Аналитики заявили о поддержке стилуса Apple Pencil в новых iPhone

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Фото: Depositphotos
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Одна из будущих моделей смартфонов iPhone получит поддержку стилуса Apple Pencil. Об этом 1 августа сообщает портал ixbt.com со ссылкой на аналитиков.

Со времени появления стилус работал только с планшетами iPad. По словам специалистов, помимо предполагаемой поддержки этого устройства, новые модели iPhone получат более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в двух старших моделях и сдвоенную камеру у преемника iPhone XR.

Вместе с тем, пишет REGNUM, пока не ясно, насколько достоверна представленная информация, поскольку в 2018-м также ходили слухи, что Apple добавит поддержку Pencil в iPhone XS и XS Max, однако этого не произошло.

Ранее стало известно, что Apple планирует оснастить новые смартфоны сгибающимся дисплеем и даже собирается заключить договор о поставках OLED-панелей с компанией LG.

Предположительно, преемник iPhone XS обойдется минимум в $999, а преемник iPhone XS Max будет стоить от $1099, пишет «Федеральное агентство новостей».

24 июля сообщалось, что iPhone 11 оснастят новым процессором, но он не получит разъем USB Type-C.

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