Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире

Китайская компания Xiaomi выпустила мощнейший смартфон в мире. Black Shark 2 Pro оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с системой жидкостного охлаждения, 12 ГБ оперативной памяти и, в зависимости от комплектации, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщает GizChina.

Две основные камеры имеют разрешение на 48 и 12 Мп, фронтальная — 20 Мп. Девайс оборудован аккумулятором емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки. На телефоне установлен AMOLED-экран диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей.

В дисплей встроили сканер отпечатка пальца. Гаджет работает на ОС Android 9.0 Pie. В бенчмарке AnTuTu новинка набрала, по заявлениям производителя, свыше 500 тыс. баллов, что делает смартфон самым быстрым в мире.

Продажи стартуют 2 августа. Стоимость девайса составит $435 (около 27,5 тыс. рублей) за версию с памятью 128 Гб и $508 (около 32 тыс. рублей) за версию на 256 Гб.

28 мая стало известно, что Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который сразу получил прозвище «убийца флагманов». Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855.