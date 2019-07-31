Айфоновый режим: лучшие фотографии, сделанные при помощи смартфона

Еще не так давно обязательной принадлежностью «настоящего» фотографа была солидная камера ценой в небольшой автомобиль. Но сегодня многие мастера фотоискусства обходятся обычными мобильными телефонами. Завершившийся конкурс iPhone Photography Awards 2019, на котором соревновались любители и профессионалы, вооруженные смартфонами популярной американской марки, — еще одно доказательство этой небольшой революции в фотоискусстве. Лучшие работы конкурса — в галерее «Известий»