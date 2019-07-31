Айфоновый режим: лучшие фотографии, сделанные при помощи смартфона

Еще не так давно обязательной принадлежностью «настоящего» фотографа была солидная камера ценой в небольшой автомобиль. Но сегодня многие мастера фотоискусства обходятся обычными мобильными телефонами. Завершившийся конкурс iPhone Photography Awards 2019, на котором соревновались любители и профессионалы, вооруженные смартфонами популярной американской марки, — еще одно доказательство этой небольшой революции в фотоискусстве. Лучшие работы конкурса — в галерее «Известий»
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Фото: IPPAWARDS/Gabriella Cigliano
Гран-при конкурса получила работа 23-летней итальянки Габриэллы Кильяно, сделанная на африканском острове Занзибар (Танзания)
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Фото: IPPAWARDS/Diogo Lage
Первое место досталось португальцу Диого Лаге за черно-белый снимок пляжа Санта-Рита, Португалия
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Фото: IPPAWARDS/Yuliya Ibraeva
Второе место заняла россиянка Юлия Ибраева, поэтично увидевшая римские сады Боргезе
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Фото: IPPAWARDS/Peng Hao
Китаец Пэн Хао отправился в Неваду на фестиваль Burning Man за новыми ощущениями — и вернулся с почетным третьим местом конкурса
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Фото: IPPAWARDS/Elena Bolshakova
Вдохновением для «Абсолютного» Елены Большаковой послужила выставка Адриана Вильяра Рохаса «Театр исчезновения» в нью-йоркском музее MoMA
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Фото: IPPAWARDS/Kuanglong Zhang
«Обсерватория Джантар Мантар» Куаньлун Чжаня из Китая заняла первое место в номинации «Архитектура»
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Фото: IPPAWARDS/Deena Berton
Выслеженный на Багамах «Наблюдатель» американки Дины Бертон получил третье место в номинации «Животные»
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Фото: IPPAWARDS/Biao Peng
В конкурсе участвовало много фотографов из Китая. Так, Бяо Пэн занял первое место в номинации «Жизнь» с кадром «Рыбалка»
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Фото: IPPAWARDS/Mona Jumaan
Снятый в монгольских степях «Будущий соколиный охотник» принес жительнице Бахрейна Моне Джумаан первое место в номинации «Портрет»
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Фото: IPPAWARDS/Hleb Drazdou
Третье место в номинации «Жизнь» занял снимок минского блогера Глеба Дроздова «В память о нем», сделанный в доме его деда в Бобруйске
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Фото: IPPAWARDS/Carol Allen Storey
«Выжившие подростки» заняли первое место в номинации «Серия». «Эти портреты показывают, как подростки в Уганде справляются с ВИЧ. В невероятных историях этих людей есть проблески надежды и проявления героизма в их стремлении осуществить свою мечту», — говорит автор, профессиональный фотожурналист Кэрол Аллен-Стори
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Фото: IPPAWARDS/Chuangcheng Jin
«Цветы в темноте» разглядел в китайской провинции Шэньчжэнь фотограф Чуаньчэн Цзинь
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Фото: IPPAWARDS/Yoichi Sato
Этот обаятельный филин, снятый японцем Йоичи Сато, получил второе место в номинации «Животные»
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Фото: IPPAWARDS/Clarita Phiri Beierdoerffer
Первое место в номинации «Натюрморт» досталось живущей в ФРГ уроженке Замбии со сложным именем Кларита-Мария Фири-Байердорффер
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Фото: IPPAWARDS/Gabriel Ribeiro
Габриель Рибейру, запечатлевший свадебную церемонию в бразильском городе Дорадусе, получил третье место в номинации «Новости/События»
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Фото: IPPAWARDS/Liu Bo
«Одинокая лодка» (первое место в номинации «Путешествия») была замечена китайским фотографом Лю Бо во вьетнамском городе Дананг
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Фото: IPPAWARDS/Lianyu Lu
Лянью Лю снял своего «Огненного дракона», занявшего первое место в номинации «Новости/События», на празднике фонарей в городе Бужай
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Фото: IPPAWARDS/Jessica Notelo
Величественный вид итальянского города Матера принес третье место в номинации «Панорама» южноафриканке Джессике Нотело
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