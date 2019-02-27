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Мастера позитива: лучшие фотоработы 2019 года

Названы победители крупнейшего международного конкурса Sony World Photography Awards
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Svein Nordrum
Жюри конкурса Sony World Photography Awards, который ежегодно выявляет лучшие работы, созданные современными фотографами в разных странах мира, назвало победителей. В Норвегии лучшим стал Свейн Нордрум, снявший с воздуха небольшое замерзшее лесное озеро в Осло
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Baerbel Brechtel
«Следуйте за нами» — так назвал свою работу Бербель Брехтель, победитель конкурса в Германии
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Farida Alam
Фарида Алам заняла второе место среди фотографов из Бангладеш
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Sergey Shcherbakov
Сергей Щербаков из Невинномысска стал лучшим среди россиян с выполненной в специальной технике фотографией, на которой запечатлена улица польского Гданьска
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Joydeep Mukherjee
Джойдип Мукерджи назван лучшим фотографом прошедшего года в Индии
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Greg Lecoeur
Работа Грега Лекёра, победителя среди французов, осталась без названия. Он отметил лишь то, что серые тюлени на островах Фарн у берегов Великобритании теперь в безопасности и это место стало одним из самых привлекательных для туристов во всем регионе
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Nyree Cox
Фотография предпринимательниц из Эр-Рияда принесла победу Найри Кокс в Саудовской Аравии. «Предприниматель — это человек, который организует бизнес, принимая на себя финансовые риски в надежде на прибыль», — отметила автор снимка
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Trung Pham Huy
Чынг Фам Хюи со своей работой стал вторым среди лучших фотографов Вьетнама
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Jianhua Pan
Театр теней от Пан Цзяньхуа занял первое место среди работ из Китая
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Yavor Michev
Фотография, сделанная на соляных шахтах у Бургоса, принесла победу Явору Мичеву в Болгарии
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Juan Herrera Zuluaga
Хуан Эррера Сулуага стал лучшим в Центральной Америке со своей работой под названием «Покровитель»
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Master Na
Мастер На запечатлел процесс плетения рыболовной сети, что принесло ему победу в Южной Корее
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Tracey Lund
Трейси Лунд, снимавшая жизнь морских птиц олуш у Шетландских островов, назвала это невероятным опытом, который она никогда не забудет. Одна из работ принесла ей первое место среди фотографов Великобритании
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Победители National Awards конкурса Sony World Photography Awards
Фото: Sony World Photography Awards 2019/Jasper Lefevre
Джаспер Лефевр стал победителем в Бельгии
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