Одичавшие: объявлен шорт-лист конкурса фотографий дикой природы

Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Tony Wu
Один из главных международных конкурсов для фотографов, специализирующихся на съемке дикой природы, Wildlife Photographer of the Year в понедельник, 3 сентября, объявил работы, вошедшие в шорт-лист. Некоторые из фотографий, которые вместе с портретом этого азиатского овцеголового губана попали в список, — в галерее портала iz.ru
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Emanuele Biggi
На территории заповедника Паракас в Перу обитает большая колония морских львов. Когда они погибают, их останки становятся пищей для других хищников, а еще — укрытием от солнца и ветра для населяющих заповедник игуан
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Julius Kramer
Поединок двух котят рыси в лесах Германии
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Sue Forbes
Красноногая олуша — самый маленький представитель этого вида — в погоне за добычей недалеко от берегов Сейшельских островов
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Tertius-A-Gous
Эти сурикаты бросились на защиту двух детенышей после того, как их попыталась атаковать кобра. Еще несколько зверьков в это время потащили детенышей в более безопасное место
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Wayne Jones
На самом деле эта маленькая рыбка, обитающая где-то в районе Филиппин, охраняет брошенную в океан стеклянную бутылку, которую считает своим домом
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Christian Wappl
Большую часть жизни светлячки остаются личинками. Эта личинка очень большая — ее длина составляет почти 8 см. Считается, что светящийся след в том числе служит предупреждением хищникам о том, что она несъедобна
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Emily Garthwaite
Малайские медведи — самые маленькие в мире. Их высота в холке не достигает даже метра, а вес составляет от 40 кг для самок до 70 кг у самцов. На фото — одно из животных, которые содержатся в индонезийском зоопарке
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Isak Pretorius
Львица на водопое в национальном парке Южная Луангва в Замбии. Она живет в прайде, где есть еще два льва, пять львиц и несколько детенышей
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Greg Lecoeur
Саргассовый морской клоун в окружении многочисленного мусора, загрязняющего воды Индийского океана
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Nicholas Dyer
Жестокие игры — две молодые гиены резвятся с головой убитого на завтрак бабуина
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Theo Bosboom
Замысловатый узор, который оставляют на песке морские водоросли и их тени
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Фото: Wildlife Photographer of the Year 2018/Emmanuel Rondeau
Этот бенгальский тигр идет по одной из троп, вошедших в специальную систему дорог, созданную в Гималаях, чтобы объединить между собой сразу несколько национальных парков
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