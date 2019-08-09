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Samsung удалила высмеивающую iPhone рекламу

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Южнокорейская компания Samsung удалила со своих каналов на YouTube видеоролик, который высмеивал iPhone за отсутствие разъема для наушников. Об этом 8 августа сообщило издание Business Insider.

Реклама появилась в Сети еще в 2017 году. Главный герой — пользователь Apple, из года в год меняющий телефоны из-за их быстрого устаревания, внезапного падения в воду или неудобства. При этом люди, окружающие его, всегда пользуются Samsung. В конце видео герой отложил iPhone в ящик и приобрел новый смартфон от южнокорейской компании.

При этом два недавно вышедших флагмана Galaxy Note 10 и Note 10+ также не имеют разъема для наушников, а это одна из тем, которая активно высмеивалась в видео. Поэтому ролик пропал со всех официальных каналов Samsung.

8 августа Samsung Electronics представила новые флагманы в своем семействе смартфонов — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. В России рекомендованная цена Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ составит 76,99 тыс. руб. и 89,99 тыс. руб. соответственно.

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