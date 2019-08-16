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СМИ назвали дату презентации новых iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В бета-версии операционной системы iOS 13 зашифрована дата презентации следующего поколения iPhone, сообщает портал iHelp BR. Отмечается, что новые смартфоны могут представить 10 сентября 2019 года.

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Эксперты портала обнаружили, что в последней бета-версии системы содержится скриншот, на котором показана дата 10 сентября, вторник, а над ней надпись: «Придержать до релиза». Специалисты подсчитали, что датой презентации может стать 10 сентября — эта дата как раз выпадает на второй рабочий день недели.

Отмечается, что в прошлом году дату презентации определили аналогичным способом. По словам экспертов, в этом году Apple должна представить три смартфона — преемников Phone XS, iPhone XS Max и iPhone XR . По данным СМИ, их оснастят новым процессором A13, дополнительными камерами и беспроводной зарядкой.

Прошлая презентация состоялась 12 сентября 2018 года в 20:00 мск. Apple представила три новые модели iPhone и новую модель смарт-часов Apple Watch, а также раскрыла цены на новинки. После этого стоимость акций американской корпорации начала снижаться.

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