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Акции Apple упали после презентации новых iPhone

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Стоимость акций американской корпорации Apple начала снижаться после масштабной презентации новых моделей iPhone. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

На данный момент стоимость одной ценной бумаги снизилась до отметки в $220,24, что на 1,57% ниже, чем до мероприятия, пишет «Федеральное агентство новостей».

12 сентября компания Apple представила три новые модели iPhone и новую модель смарт-часов Apple Watch, а также раскрыла цены на новинки. 

Новые модели получили название iPhone XS, XS Max и XR. Как стало известно за несколько часов до презентации, у нового iPhone XS диагональ дисплея составит 5,8 дюйма, у iPhone XS Max — 6,5 дюйма, у iPhone XR — 6,1 дюйма.

Первые два смартфона будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 Гб в серебристом, черном и золотом цветах. При этом iPhone XR будет продаваться в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах с объемом памяти 64 и 256 Гб.

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