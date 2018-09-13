Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Стоимость акций американской корпорации Apple начала снижаться после масштабной презентации новых моделей iPhone. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
На данный момент стоимость одной ценной бумаги снизилась до отметки в $220,24, что на 1,57% ниже, чем до мероприятия, пишет «Федеральное агентство новостей».
12 сентября компания Apple представила три новые модели iPhone и новую модель смарт-часов Apple Watch, а также раскрыла цены на новинки.
Новые модели получили название iPhone XS, XS Max и XR. Как стало известно за несколько часов до презентации, у нового iPhone XS диагональ дисплея составит 5,8 дюйма, у iPhone XS Max — 6,5 дюйма, у iPhone XR — 6,1 дюйма.
Первые два смартфона будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 Гб в серебристом, черном и золотом цветах. При этом iPhone XR будет продаваться в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах с объемом памяти 64 и 256 Гб.