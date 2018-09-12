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Apple представила новые iPhone и назвала цены на них

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Компания Apple представила три новые модели iPhone и новую модель смарт-часов Apple Watch. Презентация прошла в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния), трансляция велась на сайте Apple.

Модель iPhone XS будет стоить в России от 87,990 тыс. рублей, iPhone XS Max — от 96,990 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз Apple. Предзаказ будет доступен с 14 сентября, в магазинах новинки появятся 28 сентября.

Неофициальные продавцы уже начали размещать объявления о продаже новинок. Например, продавец из Краснодара пообещал  за 250 тыс. рублей доставить iPhone XS покупателю в первый день продаж. По данным интернет-аукциона Avito, количество поисковых запросов по новым моделям Apple за неделю до презентации выросло в 14 раз.

Новые модели получили название iPhone XS, XS Max и XR. Как стало известно за несколько часов до презентации, у нового iPhone XS диагональ дисплея составит 5,8 дюйма, у iPhone XS Max — 6,5 дюйма, у iPhone XR — 6,1 дюйма. Первые два смартфона будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 ГБ в серебристом, черном и золотом цветах. При этом iPhone XR будет продаваться в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах с объемом памяти 64 и 256 ГБ.

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