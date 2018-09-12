Неофициальные продавцы уже разместили объявления на предзаказ iPhone Xs
На сайте Avito.ru неофициальные продавцы уже разместили объявления о предзаказе на еще не анонсированный смартфон Apple iPhone Xs. Максимальная стоимость телефона, согласно предположениям, может достичь 150 тыс. рублей, говорится в сообщении, поступившем iz.ru.
Количество поисковых запросов новинки от Apple за неделю (с 5 сентября) увеличилось в 14 раз.
На данный момент точно неизвестно название новой модели iPhone. По данным СМИ, смартфон получит название iPhone Xs. В Москве новинку предлагают купить за 49 тыс. рублей. Продавец из Краснодара обязуется доставить iPhone Xs покупателю в первый день продаж за 250 тыс. рублей.
По прогнозам экспертов, ажиотаж на новую модель iPhone ожидается не меньший, чем год назад, когда Apple представили iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X. Тогда в течение недели после презентации число объявлений на предзаказ новых смартфонов увеличилось на 65%. При этом средняя стоимость iPhone X снизилась через две недели после презентации со 128 тыс. до 106 тыс. рублей.
Компания Apple проведет свою презентацию 12 сентября. По последним данным, она представит сразу три новые модели iPhone.
Смотрите прямую трансляцию #AppleEvent в Twitter сегодня в 20:00 мск. pic.twitter.com/Y0cZZLDNrU— Apple (@Apple) 11 сентября 2018 г.