Неофициальные продавцы уже разместили объявления на предзаказ iPhone Xs

На сайте Avito.ru неофициальные продавцы уже разместили объявления о предзаказе на еще не анонсированный смартфон Apple iPhone Xs. Максимальная стоимость телефона, согласно предположениям, может достичь 150 тыс. рублей, говорится в сообщении, поступившем iz.ru.

Количество поисковых запросов новинки от Apple за неделю (с 5 сентября) увеличилось в 14 раз.

На данный момент точно неизвестно название новой модели iPhone. По данным СМИ, смартфон получит название iPhone Xs. В Москве новинку предлагают купить за 49 тыс. рублей. Продавец из Краснодара обязуется доставить iPhone Xs покупателю в первый день продаж за 250 тыс. рублей.

По прогнозам экспертов, ажиотаж на новую модель iPhone ожидается не меньший, чем год назад, когда Apple представили iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X. Тогда в течение недели после презентации число объявлений на предзаказ новых смартфонов увеличилось на 65%. При этом средняя стоимость iPhone X снизилась через две недели после презентации со 128 тыс. до 106 тыс. рублей.

Компания Apple проведет свою презентацию 12 сентября. По последним данным, она представит сразу три новые модели iPhone.