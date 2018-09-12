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Apple представит три новые модели iPhone

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Компания Apple продемонстрирует три новые модели iPhone 12 сентября в 18:00 мск. Анонс презентации появился ранее в этот же день на официальном сайте компании.

Apple пока не раскрывает подробности о технических характеристиках новых устройств, однако некоторые сведения о новинках стали известны уже в августе этого года.

В конце августа стало известно, что флагманский девайс будет оснащен большим экраном с диагональю 6,5 дюймов. Второй гаджет – бюджетная модель с диагональю 6.1 дюймов. Она придет на замену iPhone 8. Третий смартфон – iPhone X с улучшенной камерой. По предварительным данным, его стоимость будет превышать $1000, отмечает OaNews.

Ожидается, что дизайн новых моделей не претерпит существенных изменений. Другие данные пока отсутствуют.

Последняя презентация Apple прошла 4 июня 2018 года. На ней продемонстрировали обновления операционных систем: iOS 12 для смартфонов iPhone, macOS Mojave для ноутбуков MacBook и watchOS 5 для часов Apple Watch. 2 августа 2018 года стало известно, что Apple стала первой американской компанией, капитализация которой превысила $1 трлн.

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