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В Южной Корее намерены запретить продажу iPhone

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Фото: Global Look Press/Yang Xinyue
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Запрет на продажу iPhone и iPad могут ввести в Южной Корее. Компанию Apple, производящую гаджеты, заподозрили в нарушении патентов.

Как сообщает BusinessKorea, южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики инициировало расследование возможного заимствования патента, который принадлежит Корейскому институту передовых технологий (KAIST).

По данным портала, речь идет о технологии для создания микропроцессоров. Она используется при производстве последних моделей iPhone и iPad. В случае, если факт заимствования будет доказан, на территории страны будет запрещена продажа iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, а также iPad Pro.

На прошлой неделе в Сети появились цены и характеристики на новые модели iPhone и другие устройства компании Apple. Очередная утечка данных произошла за неделю до презентации линейки продукции IT-гиганта в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния).

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