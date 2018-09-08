Прямой эфир

Трамп призвал Apple вернуть производство в США из-за пошлин

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вернуть производство назад в США призвал Apple американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter в субботу, 8 сентября.

«Стоимость товаров Apple может вырасти из-за значительных пошлин, которые мы планируем ввести против Китая. Однако есть простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы», — заявил глава Белого дома.

Решение, по мнению президента США, простое — нужно только перенести производство из Китая в Соединенные Штаты и построить новые заводы.

Ранее в субботу Apple обратилась к правительству США с заявлением о том, что пошлины в отношении Китая грозят росту цен на американские товары, производимые в этой стране.

Отмечалось, что из-за пошлин цены вырастут на смарт-часы Apple Watch, наушники и персональные компьютеры Mac mini.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
Китай подал в ВТО иск против США из-за новых пошлин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017