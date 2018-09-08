Трамп призвал Apple вернуть производство в США из-за пошлин

Вернуть производство назад в США призвал Apple американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter в субботу, 8 сентября.

«Стоимость товаров Apple может вырасти из-за значительных пошлин, которые мы планируем ввести против Китая. Однако есть простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы», — заявил глава Белого дома.

Решение, по мнению президента США, простое — нужно только перенести производство из Китая в Соединенные Штаты и построить новые заводы.

Ранее в субботу Apple обратилась к правительству США с заявлением о том, что пошлины в отношении Китая грозят росту цен на американские товары, производимые в этой стране.

Отмечалось, что из-за пошлин цены вырастут на смарт-часы Apple Watch, наушники и персональные компьютеры Mac mini.