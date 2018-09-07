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Apple создаст портал для полицейских запросов к личным данным пользователей

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Онлайн-портал, где правоохранительные органы разных стран смогут размещать запросы на получение персональных данных пользователей, планирует разработать американская корпорация Apple. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило Reuters, ссылаясь на письмо вице-президента и главного юрисконсульта компании Кэтрин Адамс.

По ее словам, портал планируют запустить к концу этого года, он будет доступен во всем мире. 

Ранее правоохранители направляли запросы Apple на получение персональных данных пользователей по электронной почте и на обработку одного запроса уходило до 20 минут. В прошлом году таких писем от правоохранительных органов пришло почти 14 тыс.

20 августа стало известно, что Apple удалила 25 тыс. приложений с запрещенными в КНР азартными играми из китайского App Store. Игры были замаскированы под лотереи, разрешенные в Китае.

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