Apple создаст портал для полицейских запросов к личным данным пользователей

Онлайн-портал, где правоохранительные органы разных стран смогут размещать запросы на получение персональных данных пользователей, планирует разработать американская корпорация Apple. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило Reuters, ссылаясь на письмо вице-президента и главного юрисконсульта компании Кэтрин Адамс.

По ее словам, портал планируют запустить к концу этого года, он будет доступен во всем мире.

Ранее правоохранители направляли запросы Apple на получение персональных данных пользователей по электронной почте и на обработку одного запроса уходило до 20 минут. В прошлом году таких писем от правоохранительных органов пришло почти 14 тыс.

20 августа стало известно, что Apple удалила 25 тыс. приложений с запрещенными в КНР азартными играми из китайского App Store. Игры были замаскированы под лотереи, разрешенные в Китае.