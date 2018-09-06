Еврокомиссия одобрила сделку по покупке Apple сервиса Shazam

Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению американской корпорацией Apple мобильного приложения по распознаванию мелодий Shazam. Эту информацию 6 сентября подтвердили в пресс-службе ЕК.

«Проведя тщательный анализ данных Shazam о пользователях и музыке, мы установили, что приобретение этой компании Apple не приведет к ограничению конкуренции на рынке стриминговой цифровой музыки», — сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. Ее слова приводит ТАСС.

В апреле Еврокомиссия начала расследование этой сделки, после того как власти Австрии, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции заявили о негативном влиянии слияния на конкуренцию в Европейской экономической зоне.

Представители стран заявили, что договор откроет для компании США возможности для продвижения собственного сервиса Apple Music.

Расследование планировалось закончить к 4 сентября.

Американская компания объявила о приобретении Shazam в декабре 2017 года. Сумма сделки составила $400 млн. Британская фирма Shazam была основана в 1999 году. Большую часть ее доходов составляют комиссионные выплаты за найденные пользователями песни, которые они приобретают в виртуальном магазине iTunes.