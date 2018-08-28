Компания Apple представит три новых iPhone в сентябре

Компания Apple вскоре представит три новых модели своих смартфонов iPhone в сентябре. При этом два из трех аппаратов компания оснастит возможностью использования двух SIM-карт.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с информацией, внешний вид моделей будет схож с дизайном прошлогодней серии iPhone X. Флагманский смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым экраном. Устройство получит OLED-дисплей.

Отмечается, что, как и у iPhone X, на задней крышке смартфона будет располагаться стекло, а также двойная камера. Еще одной планируемой модификацией станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем.

Третье устройство будет выглядеть как iPhone X, но будет оснащено 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD. Эта модель будет выпускаться в нескольких цветах.

Эксперты ранее назвали самые покупаемые товары Apple, первым из которых стали беспроводные наушники AirРods.

2 августа стало известно, что корпорация Apple стала первой компанией в мире, уровень рыночной капитализации которой превысил $1 трлн, передает «Газета.ру».



