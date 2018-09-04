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Apple признала неисправность в iPhone 8

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американская корпорация Apple сообщила о выявлении партии бракованных смартфонов iPhone 8, в которых неисправна материнская плата.

Дефект коснулся небольшого процента гаджетов, реализованных с сентября 2017 года по март 2018 года в США, Австралии, Японии, Индии, Китае, Новой Зеландии и других странах.

Отмечается, что из-за проблем с материнской платой устройства могут внезапно перезагружаться или не выключаться вовсе. Кроме того, смартфоны зависают.

Данная проблема касается только iPhone 8, которые компания пообещала отремонтировать бесплатно. В iPhone 8 Plus и других моделях смартфонов Apple подобного брака нет.

Узнать, какие модели iPhone 8 подлежат ремонту, можно на сайте корпорации, указав регион покупки и серийный номер устройства.

1 сентября были опубликованы фотографии нового смартфона iPhone XS. Предположительно, телефон можно будет приобрести в золотой расцветке.

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