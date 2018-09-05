Стали известны цены и характеристики новых моделей iPhone и Apple Watch

В Сети появились цены и характеристики на новые модели iPhone и другие устройства компании Apple.

Очередная утечка данных произошла за неделю до презентации линейки продукции IT-гиганта в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния).

iPhone

По данным портала mysmartprice, iPhone XS выйдет в двух размерах: 5,8 дюйма (за $899) и 6,5 дюйма (за $999). Для модели предусмотрены три цвета: космический серый, серебряный и золотой.

Процессоры A12 c 4 ГБ оперативной памяти будут укомплектованы в стеклянный корпус со стальными рамками. Объем памяти также в трех модификациях: 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Модель iPhone XC стоимостью $749 получит экран 6,1 дюйма. XC будет выпускаться в пяти цветах — красном, синем, сером, оранжевом и белом.

Процессоры A12 с 3 ГБ оперативной памяти будут укомплектованы в стеклянный корпус с алюминиевыми рамками. Объем памяти представлен в двух модификациях: 64 ГБ и 256 ГБ.

MacBook

Цена на MacBook стартует от $999. Ноутбук получит дисплей Retina и будет представлен в двух вариантах: 12 и 13 дюймов. Дизайн устройства при этом сильно не изменится по сравнению с нынешней моделью.

Процессоры A12 с 3 ГБ оперативной памяти будут укомплектованы в стеклянный корпус с алюминиевыми рамками. Объем памяти представлен в двух модификациях: 64 ГБ и 256 ГБ.

Apple Watch Series 4

Портал mysmartprice утверждает, что часы Apple Watch Series 4 станут тоньше и при этом получат увеличенный на 15% дисплей. Часы будут выпускаться в трех цветах — космическом сером, серебряном и золотом.

Объем памяти устройства составит 16 ГБ, а цена не превысит стоимость текущих моделей.

iPad Pro

Ожидаемая цена на линейку планшетов iPad Pro не изменится по сравнению с текущими ценами.

Планшет будет выполнен в двух модицификациях — c экраном 11 дюймов и 12,9 дюйма. Процессоры A12X будут укомплектованы в алюминиевый корпус. Объем памяти представлен в четырех вариантах: 64 ГБ, 256 ГБ, 512ГБ и 1 ТБ.

4 сентября сообщалось, что в Сети появилось видео с предполагаемым новым дизайном ожидаемой новинки Apple iPad Pro. Ролик записали участники команды mysmartprice, используя появившиеся ранее в интернете фотографии нового устройства.



Презентация новых смартфонов iPhone и других устройств пройдет 12 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния).