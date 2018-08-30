СМИ рассекретили дату презентации новых iPhone

Компания Apple представит новые модели своих смартфонов iPhone 12 сентября в своей штаб-квартире в Калифорнии, пишет газета The Independent.

Как предполагает издание, гаджет поступит в продажу примерно через неделю после того, как он будет показан на мероприятии.

По слухам, к мобильному телефону выпустят целый ряд новых продуктов. Среди них — новые iPad, обновленные компьютеры и аксессуары, такие как AirPods.

Как ранее сообщало Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с информацией, внешний вид моделей будет схож с дизайном прошлогодней серии iPhone X. Флагманский смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым экраном. Устройство получит OLED-дисплей.

Отмечается, что, как и у iPhone X, на задней крышке смартфона будет располагаться стекло, а также двойная камера. Еще одной планируемой модификацией станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем.

Третье устройство будет выглядеть как iPhone X, но будет оснащено 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD. Эта модель будет выпускаться в нескольких цветах.

Эксперты ранее назвали самые покупаемые товары Apple. Рейтинг возглавили беспроводные наушники AirРods.