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СМИ опубликовали снимки нового IPhone

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Фото: Global Look Press/Andrej Sokolow/dpa
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Фотография нового смарфона от Apple появилась в Сети. Снимок гаджета опубликовало издание 9to5Mac.

По его информации, модель под названием iPhone XS выйдет в двух вариантах — с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном. На кадрах видно, что устройство будет доступно в золотистой расцветке. Будут ли еще другие цвета, не уточняется.

Издание также не знает, добавит ли Apple к 6,5-дюймовому iPhone XS приставку Plus в конце. 

Кроме того, 9to5Mac ожидает, что компания представит еще одну новинку — «бюджетный» IPhone c 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD.

Презентация трех новых моделей смартфонов состоится 12 сентября. 

Ранее в августе эксперты назвали самые покупаемые товары Apple. Рейтинг возглавили беспроводные наушники AirРods.

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