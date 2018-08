СМИ опубликовали снимки нового IPhone

Фотография нового смарфона от Apple появилась в Сети. Снимок гаджета опубликовало издание 9to5Mac.

По его информации, модель под названием iPhone XS выйдет в двух вариантах — с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном. На кадрах видно, что устройство будет доступно в золотистой расцветке. Будут ли еще другие цвета, не уточняется.

Издание также не знает, добавит ли Apple к 6,5-дюймовому iPhone XS приставку Plus в конце.

Comment: iPhone X may be having an ’S’ year, but the 6.5-inch model will be a giant upgrade https://t.co/XhKmDoLagt by @ChanceHMiller pic.twitter.com/6w2ZJUcrDo