Флагманские iPhone 2017 года подешевели на треть

Выпущенные в прошлом году флагманские модели iPhone X, 8 и 8 Plus подешевели на 30% к сентябрю. Эти данные приводит сервис онлайн-объявлений «Юла».

Так, стоимость iPhone 8 уменьшилась в среднем на 19,5% по сравнению с сентябрем 2017 года, а увеличенная версия этой модели подешевела на 25%. Самое резкое падение цены наблюдается у смартфонов iPhone X — год назад их средняя стоимость составляла 82 тыс. рублей, а сейчас флагманы продаются по цене в 57 тыс. рублей (–39%).

Специалисты сервиса также проанализировали изменение спроса на указанные модели и выяснили, что наибольшее число смартфонов этих моделей россияне приобрели в марте. К сентябрю интерес потребителей к устройствам снизился на 18,5%.

Накануне, 5 сентября, в Сети появились данные о ценах на новые модели iPhone и другие устройства компании Apple, а также их характеристики.