Apple случайно «рассекретила» новые iPhone перед презентацией

За несколько часов до официальной презентации в коде одной из страниц на официальном сайте компании Apple появились упоминания названий и характеристик новых iPhone, сообщает издание ATH.

Оказалось, что компания планирует представить сразу три продукта — iPhoneXS, iPhone XS Max и iPhone XR. Согласно зафиксированным изданием кодам, у нового iPhone XS диагональ дисплея составит 5,8 дюйма, у iPhone XS Max — 6,5 дюйма, у iPhone XR — 6,1 дюйма. Первые два смартфона будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 ГБ в серебристом, черном и золотом цветах. При этом iPhone XR будет продаваться в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах с объемом памяти 64 и 256 ГБ.

Презентация Apple запланирована на 12 сентября. Ожидается, что она начнется в 20:00 мск.

Предыдущая презентация прошла 4 июня 2018 года. На ней продемонстрировали обновления операционных систем: iOS 12 для смартфонов iPhone, macOS Mojave для ноутбуков MacBook и watchOS 5 для часов Apple Watch. 2 августа 2018 года стало известно, что Apple стала первой американской компанией, капитализация которой превысила $1 трлн.