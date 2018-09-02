Фотографии нового iPhone появились в Сети

Фотографии нового смартфона iPhone XS американской корпорации Apple за несколько дней до официальной премьеры появились в Сети.

Портал 9to5Mac опубликовал снимки на своей странице в социальной сети Twitter. Предположительно, телефон можно будет приобрести в золотой расцветке. Также сообщалось, что н будет выпущен в двух версиях: с OLED-экраном диаметром 5,8 и 6,5 дюйма, пишет «Федеральное агентство новостей».

Download these iPhone XS inspired space theme wallpapers from NASA https://t.co/FyuI66lrSd by @ChanceHMiller pic.twitter.com/EMJLoGOR8O — 9to5Mac  (@9to5mac) September 1, 2018

Кроме того, 9to5Mac ожидает, что компания представит еще одну новинку — «бюджетный» IPhone c 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD.

Презентация трех новых моделей смартфонов состоится 12 сентября.

Ранее в августе эксперты назвали самые покупаемые товары Apple. Рейтинг возглавили беспроводные наушники AirРods.