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Apple угрожает поднять цены на устройства в случае введения Трампом пошлин

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Фото: REUTERS/John Gress
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Компания Apple предупредила, что предложенные Дональдом Трампом пошлины на товары из Китая скажутся на ценах некоторой ее продукции для покупателей. 

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«Пошлины больше всего ударят по США, это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности», — говорится в обращении представителей компании к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, передает «РИА Новости».

Отмечается, что из-за пошлин цены вырастут на «умные» часы Apple Watch, наушники AirPods, персональные компьютеры Mac mini, а также многие аксессуары. iPhone в данном списке нет.

7 сентября стало известно, что администрация президента США планирует ввести пошлины на товары из Китая стоимостью $267 млрд. 

Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается с лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

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