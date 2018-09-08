Apple угрожает поднять цены на устройства в случае введения Трампом пошлин

Компания Apple предупредила, что предложенные Дональдом Трампом пошлины на товары из Китая скажутся на ценах некоторой ее продукции для покупателей.

«Пошлины больше всего ударят по США, это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности», — говорится в обращении представителей компании к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, передает «РИА Новости».

Отмечается, что из-за пошлин цены вырастут на «умные» часы Apple Watch, наушники AirPods, персональные компьютеры Mac mini, а также многие аксессуары. iPhone в данном списке нет.

7 сентября стало известно, что администрация президента США планирует ввести пошлины на товары из Китая стоимостью $267 млрд.

Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается с лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.